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Жителю Богородицка вынесли приговор за убийство собутыльника. Об этом
Ночью 22 января мужчины пили спиртное в одной из квартир дома №49 на улице Южной. Во время ссоры один ударил другого ножом в грудь. Пострадавший умер на месте.
41-летнего мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Фото сайта СУ СКР по Тульской области
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