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10:30, 15 мая 2019 1 384
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Жителю Богородицка вынесли приговор за убийство собутыльника

Жителю Богородицка вынесли приговор за убийство собутыльника

Жителю Богородицка вынесли приговор за убийство собутыльника. Об этом сообщил тульский следком.

Ночью 22 января мужчины пили спиртное в одной из квартир дома №49 на улице Южной. Во время ссоры один ударил другого ножом в грудь. Пострадавший умер на месте.

41-летнего мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Фото сайта СУ СКР по Тульской области


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