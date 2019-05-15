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12:15, 15 мая 2019 11 283
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Во Владимире выделят почти девять миллионов на новые ясли

Во Владимире выделят почти девять миллионов на новые ясли

Фото: Pixabay.com

Во Владимире выделят 8 миллионов 876 тысяч рублей на создание дополнительных мест в яслях. Постановление о дотациях подписал губернатор Владимир Сипягин, сообщил сайт администрации региона.

50 мест для малышей от 1,5 до 3 лет появятся в детских садах:

  • № 66 (улица Завадского, дом №13-а);
  • № 87 (улица Крайнова, дом №14-а);
  • № 4 (улица Сурикова, дом №25/23);
  • № 62 (улица 1-ая Пионерская, дом №22).

Деньги также пойдут на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства.


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