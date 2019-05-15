Во Владимире выделят почти девять миллионов на новые ясли

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Фото: Pixabay.com
Во Владимире выделят 8 миллионов 876 тысяч рублей на создание дополнительных мест в яслях. Постановление о дотациях подписал губернатор Владимир Сипягин,
50 мест для малышей от 1,5 до 3 лет появятся в детских садах:
Деньги также пойдут на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства.
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