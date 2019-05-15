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Фото: Pixabay.com
Владимирского насильника осудили за надругательство над семилетней девочкой. Об этом
В августе 2018 года пьяный житель Меленковского района в бане совершил «действия сексуального характера» в отношении девочки 2011 года рождения.
Суд признал 22-летнего мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Его приговорили к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.
Приговор в законную силу не вступил.
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