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В Тамбове мальчик на велосипеде попал под машину. Об этом
Авария произошла во вторник, 14 мая, в 15:15 у дома № 5"А" на улице Советской. Велосипедист 2007 года рождения выехал на регулируемый пешеходный переход на «красный» и попал под Toyota Hilux. Машиной управлял мужчина 1977 года рождения, он двигался на «зеленый».
Ребенок получил травмы. Его госпитализировали.
Фото УМВД по Тамбовской области
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