В Рязанской области ищут женщину, пропавшую под Москвой

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В Рязанской области ищут 34-летнюю Инну Максимову (Гуляеву), которая пропала в Каменке Московской области. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».
О женщине ничего неизвестно с 4 февраля. Она нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 163 см, худощавое телосложение, волосы длинные с сединой, голубые глаза.
Одежда: синяя куртка с блестящими пуговицами, серая кофта с капюшоном, синие джинсы, вязаная шапка.
Всех, кому известна информация о женщине, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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