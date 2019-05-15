В Рязани осудят уроженца Узбекистана за попытку подкупить полицейского

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В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщила
Случай произошел 28 февраля 2019 года. Обвиняемый находился в кабинете участкового по Советскому району Рязани и передал ему 10 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал мужчину к административной ответственности из-за нарушения пребывания на территории России.
Сотрудник отказался от взятки и сообщил о произошедшем руководству.
Следствие собрало доказательства, уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), направили в суд.
После вынесения приговора нарушителя депортируют.
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