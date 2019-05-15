Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:46, 15 мая 2019 1 340
 0    0

В Обнинске из пункта проката украли два велосипеда

В Обнинске из пункта проката украли два велосипеда

Фото: Pixabay.com

В Обнинске из пункта проката украли два велосипеда. Подозреваемых задержали, сообщила пресс-служба калужского УМВД.

Диспетчер пункта проката рассказала полицейским, что два украденных велосипеда находятся за пределами города. На каждом из них есть специальный датчик, который отслеживает маршрут.

Полицейские установили, что велосипеды украли два работавших по найму иностранца. Мужчины 1997 и 1990 годов рождения донесли велосипеды на руках до мусорного полигона, рядом с которым находится место их работы, и молотком разбили замок блокировки колес. Покататься они не успели.

На мужчин завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Им грози до пяти лет тюрьмы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 36 544
В Рязани отметили День радио. Фото
13:07, 9 мая 2019 27 355
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 204
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
8:38, 7 мая 2019 20 977
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
11:33, 9 мая 2019 19 572
В Рязани прошел парад Победы
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум