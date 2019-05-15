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Фото: Pixabay.com
В Обнинске из пункта проката украли два велосипеда. Подозреваемых задержали,
Диспетчер пункта проката рассказала полицейским, что два украденных велосипеда находятся за пределами города. На каждом из них есть специальный датчик, который отслеживает маршрут.
Полицейские установили, что велосипеды украли два работавших по найму иностранца. Мужчины 1997 и 1990 годов рождения донесли велосипеды на руках до мусорного полигона, рядом с которым находится место их работы, и молотком разбили замок блокировки колес. Покататься они не успели.
На мужчин завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Им грози до пяти лет тюрьмы.
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