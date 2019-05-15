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Фото: Pixabay.com
В начале года в Рязанской области от самоубийства спасли шестерых детей. Еще двое совершили суицид, сообщило издательство «
В среду, 15 мая, на семинаре для специалистов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав зампредседателя рязанского правительства Лариса Крохалева рассказала, что трагедии чаще всего происходят в благополучных семьях из-за «отсутствия должного контакта родителей с детьми»
«По данным статистики, в 2017 году в Рязанской области произошло четыре оконченных суицида и 13 незавершенных, в 2018 году — пять оконченных, 13 незавершенных, в 2019 году (по данным на 1 мая) — два оконченных и шесть незавершенных», — сказала она.
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