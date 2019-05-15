В Липецке спустя сутки нашли пропавшего подростка

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Фото: Pixabay.com
В Липецке спустя сутки нашли пропавшего 15-летнего подростка. Об этом
Юноша ушел из дома в селе Боринское вечером 13 мая. Его родители обратились в полицию. Через сутки молодого человека нашли у друзей.
Следователи начали проверку. Они устанавливают обстоятельства случившегося и условия проживания подростка, а также совершались ли в отношении школьника противоправные действия.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.