В калужском магазине нашли более тысячи бутылок поддельных вермута, коньяка и виски

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Фото: Pixabay.com
В калужском магазине нашли 1,2 тысячи бутылок поддельных вермута, коньяка, виски, водки и вина. Об этом
Алкоголь без акцизных марок обнаружили в магазине в районе Малинники. На его 51-летнюю хозяйку завели уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в крупном размере»). Предпринимателю грозит до трех лет тюрьмы.
Женщина находится под подпиской о невыезде.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.