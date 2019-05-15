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11:57, 15 мая 2019 5 388
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В Кальном нашли участок для школы 2

В Кальном нашли участок для школы

В Кальном нашли участок для школы. Об этом в среду, 15 мая, RZN.info рассказали в комиссии по землепользованию и застройки в Рязани.

Участок расположится на углу Муромского шоссе рядом с ЖК «Маргелов».

Сейчас на участке располагается небольшая лесопосадка.

Вопрос о переводе территории из общественно-жилой, парковой и зоны застройки в зону для строительства школы вынесли на публичные слушания.

Изменения обсудят в четверг, 6 июня, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет №219. Начало в 18:00.

Ранее сообщалось, что строительство школы в Кальном отложили из-за нехватки участка. Губернатор отметил, что подобная проблема возникла из-за «не вполне продуманной градостроительной политики».

Напомним, в тот же день на слушаниях обсудят и школу в Лесопарке.


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