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В Кальном нашли участок для школы. Об этом в среду, 15 мая, RZN.info рассказали в комиссии по землепользованию и застройки в Рязани.
Участок расположится на углу Муромского шоссе рядом с ЖК «Маргелов».
Сейчас на участке располагается небольшая лесопосадка.
Вопрос о переводе территории из общественно-жилой, парковой и зоны застройки в зону для строительства школы вынесли на публичные слушания.
Изменения обсудят в четверг, 6 июня, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет №219. Начало в 18:00.
Ранее сообщалось, что строительство школы в Кальном
Напомним, в тот же день на слушаниях
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