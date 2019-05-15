В Горроще сбили девятилетнюю девочку

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Во вторник, 14 мая, около дома №51/15 на улице Татарской сбили 9-летнюю девочку. Об этом сообщила ГТРК «
ДТП произошло около 18:00. По предварительной информации, 35-летняя рязанка на Nissan Qashqai сбила 9-летнюю девочку, перебегающую проезжую часть вне пешеходного перехода.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото телеканал «
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Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».