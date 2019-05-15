В Елецком районе «Ауди» улетела в кювет, пострадали двое

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В Елецком районе Audi-80 улетела в кювет, пострадали двое. Об этом
Авария произошла во вторник, 14 мая, в 20:40 на дороге «Елец-Красное». 47-летний водитель не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась. Предварительно, причиной аварии стало «несоответствие скорости конкретным условиям движения».
В больницу с травмами попали водитель и 22-летний пассажир.
Фото УМВД по Липецкой области
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Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».