В четверг в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды

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В четверг, 16 мая, в Рязанской области похолодает до +15, +20 градусов. Об этом сообщила
Ночью местами ожидаются дождь, гроза.
Днем облачность, местами небольшой дождь, возможна гроза. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.
Порывы ветра могут достигать до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +15, +20 градусов.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.