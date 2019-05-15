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Фото: Pixabay.com
В центре Тулы тюльпаны заменят на однолетние цветы. Об этом
Работы проведут в среду, 15 мая, у дома №2 на улице Советской. В вазоны высадят петунии, пеларгонии, канны, бегонии, георгины, плектрантусы и биденсы.
Кроме того, рабочие польют посаженные на улицах города деревья, кусты и рулонный газон.
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