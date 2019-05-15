В центре Рязани один водитель выстрелил в другого из травматического пистолета

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В понедельник, 13 мая, около полудня рядом с больницей №8 на улице Каширина произошел конфликт между двумя водителями. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
В результате один из них выстрелил другому в грудь из травматического пистолета. 36-летнего пострадавшего госпитализировали.
Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 («Хулиганство. Грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).
По данным издания «
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.