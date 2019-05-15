Тамбовчанке вынесли приговор за убийство любовника

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Фото: Pixabay.com
Жительнице Тамбовского района вынесли приговор за убийство любовника. Об этом
В феврале пьяные сожители поссорились. Мужчина ударил любовницу рукой, та взяла нож и вонзила ему в спину, ранив сердце и легкое. 39-летний пострадавший умер на месте от кровопотери.
Женщину признали виновной по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.