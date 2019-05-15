Появилось видео наезда на девятилетнюю девочку в Горроще

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Появилось видео ДТП на улице Татарской, где сбили 9-летнюю девочку. Ролик опубликован «ВКонтакте».
По предварительной информации, 35-летняя рязанка на Nissan Qashqai сбила 9-летнюю девочку, перебегающую проезжую часть вне пешеходного перехода.
Ранее с места аварии
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