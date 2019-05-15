Липчанка на «Мазде» сбила пешехода

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В среду, 15 мая, в Липецке Mazda сбила женщину-пешехода. Об этом
Авария произошла в 00:01 на улице Папина. Машиной управляла 28-летняя горожанка. Предварительно, она сбила 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по «зебре». Пешехода госпитализировали.
Отмечается, что на одежде пострадавшей не было световозвращающих элементов.
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