Гулявшую год по улицам Юхнова стаю собак отправили в калужский питомник

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Фото: Pixabay.com
Гулявшую год по улицам Юхнова стаю бродячих собак отправили в калужский питомник. Об этом
Проверка выяснила, что животные год «бесконтрольно перемещались» около жилых домов и представляли угрозу для прохожих и детей.
«Вместе с тем, администрацией городского поселения надлежащих мер к устранению сложившейся ситуации не принималось, координация с уполномоченными государственными и муниципальными органами не осуществлялась», — отметили представители надзорного органа.
В адрес главы администрации городского поселения внесли представление. Нарушения устранили, животных отправили в питомник в Калуге.
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