Эксперты назвали самые надежные автомобили

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Аналитики американской исследовательской компании
Эксперты опросили больше 11,5 тысячи автовладельцев в Великобритании и подсчитали поломки. Всего проанализировали 25 марок машин и составили основные категории поломок/
Наивысший балл набрал Peugeot. Результат лидера (77 поломок на 100 машин).
На втором месте оказалась Skoda (88), замкнул тройку Hyundai (90).
На четвертое и пятое место попали Nissan и Suzuki, которые набрали по 94 балла.
В топ-10 вошли Opel (95), Kia (101), Mini (103), Ford и Volvo (по 106 поломок).
В конце рейтинга оказались BMW (181), Fiat (173), Audi (167), Jaguar (159), Land Rover (142), Mercedes-Benz (136) и Toyota (134).
Отмечается, что большинство проблем связано с электроникой.
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