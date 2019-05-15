Два водителя везли тамбовское зерно в Крым, но продали его в Дагестане

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Фото: Pixabay.com
Два водителя из Дагестана везли тамбовское зерно в Крым, но продали его по дороге. Они похитили почти 97 тонн ячменя,
По версии следствия, один из обвиняемых увидел объявление о наборе водителей в интернете. Со знакомым они устроились на работу и повезли зерно из Сосновского района Тамбовской области в Керчь. В Дагестане они продали груз. Ущерб превысил миллион рублей.
На мужчин завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Его направили в суд.
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