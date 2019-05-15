ДТП на улице Гагарина попало на видео

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В Рязани на пересечении улиц Гагарина и Семашко произошло ДТП. Видео происшествия опубликовал Youtube-канал «
Авария произошла во вторник, 14 мая. Как видно на кадрах, автомобили перегородили две полосы движения.
Официальной информации о пострадавших нет.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.