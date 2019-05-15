Безработный проломил дверь тамбовского «Магнита» и украл продукты и 120 рублей

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В Кирсанове безработный гражданин ближнего зарубежья проломил дверь «Магнита» и украл продукты и 120 рублей. Об этом
ночью 14 мая в полицию обратился охранник магазина на улице Советской. Оперативники допросили его. осмотрели место преступления, изъяли орудие взлома и посмотрели записи камер видеонаблюдения. Они определили подозреваемого. Мужчину 1983 года рождения задержали, он признался в краже.
На иностранца возбудили уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или до пяти лет тюрьмы.
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.