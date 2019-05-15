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10:17, 15 мая 2019 2 437

Аптеки «Спрэй» рассказали, какие лекарства нужно брать в дорогу

Аптеки «Спрэй» рассказали, какие лекарства нужно брать в дорогу

Аптеки «Спрэй» рассказали рязанцам, какие лекарства нужно брать с собой в дорогу. По словам специалистов, универсальной аптечки не существует, но есть базовые рекомендации.

Чеклист из групп препаратов, которые можно выбрать в аптеках «Спрэй», выглядит так:

  • жаропонижающие: содержащие ибупрофен или парацетамол;
  • сосудосуживающие капли: на основе оксиметазолина, ксилометазолина;
  • изотонические растворы или спреи для промывания носа: средства на основе морской воды, физиологический раствор;
  • ушные капли с обезболивающим эффектом: содержащие местный анестетик лидокаин;
  • антибактериальные капли для глаз: содержащие тобрамицин;
  • средства при кишечных отравлениях: восполняющие водно-солевой баланс при рвоте или диарее, средства с лоперамидом для остановки диареи, противорвотные препараты с домперидоном или метоклопрамидом;
  • при кишечных инфекциях: средства, содержащие сахаромицеты буларди, пробиотик с доказанным эффектом;
  • энтеросорбенты: адсорбирующие кишечные препараты;
  • при укусах насекомых: гели с дифенгидрамином или диметинденом — антигистаминными препаратами местного действия;
  • при кожных повреждениях или ожогах: спреи и кремы с декспантенолом, при потертостях можно использовать кремы с оксидом цинка;
  • противоаллергические препараты: цетиризин, лоратадин;
  • антисептические пастилки для рассасывания: например, содержащие граммидин C с анестетиком, амбазон, гексэтидин;
  • проверенный электронный термометр;
  • антисептики в виде спрея;
  • для небольших повреждений: спиртовые салфетки, несколько пластырей.


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