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Житель Смоленской области пойдет под суд за убийство тамбовского пенсионера. Он приехал в поселок Полевой Кирсановского района на заработки,
По версии следствия, вечером 16 февраля обвиняемый познакомился с 66-летним местным жителем. Пенсионер пригласил его к себе. Во время застолья новые знакомые поссорились, гость несколько раз ударил ножом хозяина дома в шею. Потерпевший скончался на месте.
По ошибке злоумышленник надел верхнюю одежду и обувь погибшего и скрылся. В его вещах следователи нашли документы.
На 42-летнего мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
Фото СУ СКР по Тамбовской области
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.