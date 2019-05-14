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11:35, 14 мая 2019 396
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Житель Смоленской области пойдет под суд за убийство тамбовского пенсионера

Житель Смоленской области пойдет под суд за убийство тамбовского пенсионера

Житель Смоленской области пойдет под суд за убийство тамбовского пенсионера. Он приехал в поселок Полевой Кирсановского района на заработки, сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, вечером 16 февраля обвиняемый познакомился с 66-летним местным жителем. Пенсионер пригласил его к себе. Во время застолья новые знакомые поссорились, гость несколько раз ударил ножом хозяина дома в шею. Потерпевший скончался на месте.

По ошибке злоумышленник надел верхнюю одежду и обувь погибшего и скрылся. В его вещах следователи нашли документы.

На 42-летнего мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

Фото СУ СКР по Тамбовской области


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