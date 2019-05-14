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Фото: Pixabay.com
Житель Коврова ограбил женщину, чтобы подарить ее украшения любовнице. Об этом
Мужчина заметил потерпевшую в кафе и предложил проводить ее до дома. По пути злоумышленник сорвал с шеи спутницы цепочки с кулонами и скрылся. Украшения он хотел подарить сожительнице.
Подозреваемого задержали в этот же день. В него изъяли награбленное.
На мужчину завели уголовное дело по статье 161 УК («Грабеж»).
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