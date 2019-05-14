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Фото: Pixabay.com
За сутки в Тамбовской области раскрыли восемь наркопреступлений. Об этом во вторник, 14 мая,
В Жердевке у 48-летнего мужчины в кармане нашли сверток с 130 граммами марихуаны.
Сотрудники котовской полиции остановили Nissan и обнаружили в салоне восемь граммов марихуаны. Еще 20 граммов этого же наркотика изъяли у 22-летнего местного жителя.
В селе Покрово-Пригородное у жителя Притамбовья обнаружили грамм гашиша.
Два тайника с четырьмя граммами героина выявили в Тамбове. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 31-летнего горожанина.
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