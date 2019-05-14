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Фото: Pixabay.com
За ремонт в липецкой школе в учебное время накажут должностных лиц. Об этом
Администрация школы № 51 заключила с ООО «Сириус строй» договор на ремонт крыши. Подрядчик гарантировал завершение работ до 19 апреля. Строители нарушили сроки: 24 апреля они сбрасывали с крыши мешки с мусором. При этом на территории школы и в спортзале находились дети.
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, в присутствии обучающихся запрещен любой ремонт.
В адрес руководителя департамента образования администрации Липецка прокурор внес представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Исполнение акта прокурорского реагирования взято на контроль.
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