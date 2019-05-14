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10:49, 14 мая 2019 1 127
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За неделю почти 90 рязанцев обратились в больницы из-за укусов клещей

За неделю почти 90 рязанцев обратились в больницы из-за укусов клещей

На прошлой неделе с укусами клещей в больницы обратились 87 рязанцев, в том числе 26 детей. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Показатели не превышают число обратившихся в медучреждения за этот же пирод в прошлом году, а также среднемноголетние значения.

Установлена зараженность клещей возбудителем клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В Рязани от клещей обработали городские парки и летние оздоровительные учреждения на площади 150 гектаров.


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