За неделю почти 90 рязанцев обратились в больницы из-за укусов клещей

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На прошлой неделе с укусами клещей в больницы обратились 87 рязанцев, в том числе 26 детей. Об этом сообщил
Показатели не превышают число обратившихся в медучреждения за этот же пирод в прошлом году, а также среднемноголетние значения.
Установлена зараженность клещей возбудителем клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.
В Рязани от клещей обработали городские парки и летние оздоровительные учреждения на площади 150 гектаров.
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