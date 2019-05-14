Во вторник из-за перегона коров перекроют Солотчинское шоссе

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Во вторник, 14 мая, Солотчинское шоссе перекроют из-за перегона коров. Об этом сообщается в группе «
С 11:30 до 12:30 будут перегонять скот на летние пастбища от ферм ЗАО «Московское» в Полянах до Варских.
На это время перекроют проезд по шоссе и на перекрестке на Варские-Поляны.
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