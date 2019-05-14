В Тамбове «Калина» сбила мальчика на велосипеде

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбове Lada Kalinа сбила мальчика на велосипеде. Об этом
Авария произошла в понедельник, 13 мая, в 17:45 у дома №3 на улице Победы. За рулем машины был мужчина 1976 года рождения. Он сбил 11-летнего велосипедиста, когда тот выезжал со двора на дорогу.
Ребенка госпитализировали.
Фото УМВД по Тамбовской области
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов пообещал выделить 40 миллионов для подготовки к новому учебному году
|
cледующая новость →В Липецке при столкновении «Ниссана» и «Ауди» пострадала женщина
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.