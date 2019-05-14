В Рязани открыли спортивный летний сезон

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Лесопарке открыли спортивный летний сезон. Об этом сообщил
В минувшие выходные прошел турнир «Кубок Победы». В этот день в парке работали интерактивные площадки, прошли турниры по различным видам спорта, а также состоялись разнообразные мастер-классы и показательные выступления от руководителей клубных объединений Центра уличного спорта «Под мостом».
В турнире по баскетболу 3×3 приняли участие 30 команд. Победителями турнира стала команда «ЦУС РЯЗАНЬ».
На кортах Центра уличного спорта состоялся турнир по настольному теннису, первое место в котором занял Кирилл Ситников. Вторым стал Денис Ганик, а третье место досталось Олегу Кузнецову.
На первом корте Центра состоялись соревнования по воркауту в дисциплине троеборье, победу в которых одержал Александр Лысов. Вторым стал Александр Лукьянов, а третье место в соревнованиях занял Вадим Пантелеев.
Также для гостей Лесопарка прошли показательные выступления по футбольному фристайлу и мастер-класс по восточным единоборствам.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖитель Коврова ограбил женщину, чтобы подарить ее украшения любовнице
|
cледующая новость →В Петушках двух бывших полицейских осудили за взятку
Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.