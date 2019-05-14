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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 13 мая, в Покрове двухлетняя девочка выпала с третьего этажа. Ее госпитализировали с травмой головы, множественными ушибами и ссадинами,
Женщина вышла из комнаты, когда ее дочь придвинула к окну табуретку, отодвинула горшок с цветком, который удерживал приоткрытое окно и забралась на подоконник. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал на землю.
Следователи начали проверку. По их данным, девочка растет в многодетной благополучной семье. В отношении родителей планируют принять «меры профилактического воздействия».
Ранее в Муроме двухлетняя девочка
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