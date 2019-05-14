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Фото: Pixabay.com
В Петушках двух бывших полицейских осудили за взятку. Об этом
В октябре 2017 годами мужчины получили 50 тысяч рублей за незаконное изъятие у одной коммерческой организации экскаватора Volvo в пользу другого предприятия.
Бывших полицейских признали виновными по пункту «а» части 5 статьи 290 УК («Получение взятки должностным лицом за совершение заведомо незаконных действий»). Суд приговорил одного из них к семи годам и одному месяцу, второго — к семи годам и двум месяцам колонии строгого режима. Каждого оштрафовали на 250 тысяч рублей и лишили права занимать должности в органах внутренних дел и исполнять функции представителей власти.
Приговор в законную силу не вступил.
Отмечается, что в феврале 2019 года одного из соучастников приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 тысяч рублей и лишили права занимать в органах внутренних дел должности, связанные с исполнением функций представителя власти на пять лет.
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