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В Липецкой области подросток на мотоцикле сбил школьницу. Они получили травмы,
Авария произошла в понедельник, 14 мая, в 19:45 на станции Дрязги в Усманском районе. 14-летний юноша на мотоцикле «Альфа» сбил 15-летнюю девушку.
Мотоциклиста госпитализировали. Школьницу отправили домой после оказания медпомощи.
Фото УМВД по Липецкой области
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