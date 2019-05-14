RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Липецкой области бывшую медсестру осудили за обожженное лицо новорожденного. Об этом сообщила пресс-служба
Бывшая медсестра ГУЗ «Усманская МРБ» поместила младенца под нагревательную лампу и оставила его одного. Согласно должностной инструкции, делать этого она не имела права. При этом в результате допущенной женщиной небрежности прибор бесконтрольно повышал температуру нагрева. Новорожденный получил тяжелый ожог лица.
Отец ребенка обратился в прокуратуру. По результатам проверки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») и статье 125 УК («Оставление в опасности»). Суд назначил обвиняемой судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПьяный тамбовчанин похитил мусорный контейнер
|
cледующая новость →На территории Лесопарка намерены построить школу
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.