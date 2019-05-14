В Липецке при столкновении «Ниссана» и «Ауди» пострадала женщина

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В Липецке при столкновении Nissan X-Trail и Audi пострадала женщина. Об этом
Авария произошла в понедельник, 13 мая, в 18:50 на улице Студеновской. За рулем Nissan был 34-летний мужчина, Audi управляла 33-летняя женщина. Она получила травмы.
После оказания медпомощи пострадавшую отправили домой.
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