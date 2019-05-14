В Калужской области девочка выпала с четвертого этажа

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Фото: Pixabay.com
В Белоусове Жуковского района девочка выпала с четвертого этажа. Она растет в полной многодетной семье,
Этот случай произошел вечером в понедельник, 13 мая. Четырехлетняя девочка упала, когда ее мать отвлеклась на другого ребенка. Пострадавшую госпитализировали.
Следователи начали проверку. Они назначили экспертизу, чтобы определить тяжесть травм девочки, а также изучают условия ее жизни и воспитания.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.