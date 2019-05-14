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Фото: Pixabay.com
В калужском торговом центре «Эко Продукты» нашли испорченный товар. Об этом
Проверку провели в торговом центре, где продают товары животного происхождения. Он находится по адресу: улица Герцена, дом №27.
Специалисты нашли продукты с истекшим сроком годности, а также без данных о производителе, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения. Некачественный товар сняли с продажи.
На нескольких индивидуальных предпринимателей (ИП Армановой Л.А., ИП Изотова И.О., ИП Рус С.В., ИП Скосаревой Е.В., ИП Фединой Т.А.) возбудили дела об административных правонарушениях по статеь 14.43 КоАП.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.