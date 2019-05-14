В Калуге иностранец пытался ограбить место бывшей работы

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Фото: Pixabay.com
В Калуге гражданин одной из стран ближнего зарубежья пытался ограбить место бывшей работы. Об этом
Мужчина пришел на территорию автомойки и предложил бывшему коллеге купить у него велосипед. Тот отказался и пошел мыть машину клиентов. Злоумышленник взял из металлического ящика, в котором хранилась выручка автомойки, три тысячи и попытался скрыться, но его заметили.
«Прохожие, услышав крики „Ловите его, он похитил деньги“, попытались одернуть убегающего незнакомца за рукав одежды, от чего тот упал, — рассказали в полиции. — Подоспевший работник автомойки задержал визитера и вызвал полицию».
На иностранца завели уголовное дело по статье «Грабеж». Деньги он не вернул, заявив, что выронил купюры на улице.
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.