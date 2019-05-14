Тамбовчанин за сутки обокрал два магазина на одной улице

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В понедельник, 13 мая, тамбовчанин обокрал два магазина на одной улице. Об этом
Горожанин 1998 года рождения украл еду из супермаркетов на улице Астраханской. В обоих случаях он прятал продукты в одежду и проходил мимо кассы. Вычислить злоумышленника удалось благодаря записям камер видеонаблюдения.
На молодого человека завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»). Ему придется возместить ущерб.
Как отметили в полиции, подозреваемый «уже имел проблемы с законом».
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.