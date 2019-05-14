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8:52, 14 мая 2019 1 207
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Стали известны подробности гибели почетной гражданки Рязани Клары Гусевой

Стали известны подробности гибели почетной гражданки Рязани Клары Гусевой

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Почетная гражданка Рязани Клара Гусева, которая погибла в ДТП в Москве, переходила дорогу на красный свет. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 82-летняя олимпийская чемпионка возвращалась из Рязани, где встречалась с земляками.

Спортсменка шла по переходу около дома №21 корпус 1 по проспекту Вернадского на запрещающий сигнал.

Женщину сбила Skoda Octavia, за рулем которой был 26-летний мужчина. Пострадавшая лишилась руки, ее увезли в больницу в состоянии травматического шока. Там она скончалась спустя два часа.

Водитель оставался на месте, сам вызвал экстренные службы.

Как отметили родственники, ДТП случилось из-за того, что на проспекте Вернадского соревновались два мотоциклиста и машина. Когда для транспорта загорелся зеленый сигнал, все резко рванули с места. Байкеры объехали Гусеву, но автомобиль сбил ее.

Напомним, Гусева жила некоторое время в Рязани и была почетной гражданкой города.


© RZN.info

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