Стали известны подробности гибели почетной гражданки Рязани Клары Гусевой

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Почетная гражданка Рязани Клара Гусева, которая
По данным издания, 82-летняя олимпийская чемпионка возвращалась из Рязани, где встречалась с земляками.
Спортсменка шла по переходу около дома №21 корпус 1 по проспекту Вернадского на запрещающий сигнал.
Женщину сбила Skoda Octavia, за рулем которой был 26-летний мужчина. Пострадавшая лишилась руки, ее увезли в больницу в состоянии травматического шока. Там она скончалась спустя два часа.
Водитель оставался на месте, сам вызвал экстренные службы.
Как отметили родственники, ДТП случилось из-за того, что на проспекте Вернадского соревновались два мотоциклиста и машина. Когда для транспорта загорелся зеленый сигнал, все резко рванули с места. Байкеры объехали Гусеву, но автомобиль сбил ее.
Напомним, Гусева жила некоторое время в Рязани и была почетной гражданкой города.
© RZN.info
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