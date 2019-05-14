Рязанские силовики на юге страны задержали подозреваемого в опасном преступлении

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Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области оказали силовую поддержку при задержании подозреваемых в особо опасном преступлении, совершенном с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Для задержания рязанские силовики выезжали в южные регионы страны.
В настоящее время задержаных доставили в Рязанскую область. С ними проводят следственные действия.
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