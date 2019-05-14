Рязанец украл у детей телефоны во время занятий танцами

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Полиция поймала рязанца, который украл мобильные телефоны у детей, пока те занимались танцами. Об этом сообщила
В полицию обратились мать и бабушка детей, которые сообщили, что гаджеты были похищены в одном из учреждений культуры. Выяснилось, что дети оставили телефоны на тумбочке около входа в танцевальный зал.
Свидетелей не нашлось. Оперативники предположили, что злоумышленник украл гаджеты, когда присутствовавшие в зале «были увлечены занятием» и незаметно забрал телефоны.
В тот день в учреждении был наплыв посетителей и персонал не заметил подозрительных личностей.
Позже полиция задержала 28-летнего безработного рязанца. Он признался в краже и сообщил, что продал телефоны случайным знакомым, чтобы купить наркотики.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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