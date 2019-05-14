RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
После вмешательства прокуратуры у дома тульской труженицы тыла починят дорогу. Об этом
90-летняя Вера Сухарева живет на улице Красный Горняк микрорайона Центральный города Донского. На ведущей к ее дому грунтовой дороге есть глубокие ямы. Как отметили в прокуратуре, они создают сложность для проезда скорой помощи, пожарных, газовой службы.
Прокуратура внесла в адрес главы администрации муниципального образования Донского представление об устранении нарушений.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТамбовчанин за сутки обокрал два магазина на одной улице
|
cледующая новость →Для переезда рязанского минфина на Почтовой снесут гаражи
Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.