Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении в Рязани

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Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении, которое произошло в Рязани. Об этом сообщил
«Установлено, что в декабре прошлого года в Рязани четверо неизвестных напали на мужчину, который подъехал на автомобиле к своему дому. Злоумышленники, причинив потерпевшему ранение в область живота, похитили у него три миллиона рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ведущую роль в раскрытии преступления сыграли рязанские полицейские. Они оперативно установили личности злоумышленников. Шестеро проживали в разных местах России, один — в Кабардино-Балкарской Республике.
Задержали семерых мужчин в возрасте от 22 до 47 лет, большинство из которых ранее неоднократно судимы.
При обыске по месту жительства одного из злоумышленников обнаружили мелкокалиберную винтовку марки «ТОЗ» с оптическим прицелом, травматический пистолет калибра 9 мм «Glock» с признаками механического вмешательства, а также боевые патроны калибра 9 мм.
Судом в отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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