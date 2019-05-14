Пьяный тамбовчанин похитил мусорный контейнер

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Пьяный житель города Рассказово похитил мусорный контейнер. Молодой человек хотел сдать его на металлолом,
На Садовом проезде после майских выходных скопилось много мусора. В понедельник, 13 мая, местные жители пожаловались на пропажу контейнера.
«Это происшествие вызвало негативный резонанс, несмотря на кажущуюся незначительность инцидента», — отметили в полиции.
Полицейские проверили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался живущий неподалеку 19-летний юноша. Как оказалось, 9 мая он выпил и решил украсть контейнер, чтобы сдать его и получить деньги.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Злоумышленнику грозит до четырех лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани продлили скидку на оплату проезда по карте VISA
|
cледующая новость →В Липецкой области бывшую медсестру осудили за обожженное лицо новорожденного
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.