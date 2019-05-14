Момент падения рязанского велосипедиста в яму с канализационными стоками попал на видео

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Опубликовано видео момента падения велосипедиста в огромную лужу на Московском шоссе. Запись опубликована на Youtube-канале «
После этого мужчина самостоятельно
Напомним, коллектор на Московском шоссе
Ранее в мэрии уточнили
Данных о пострадавших у чиновников нет.
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.