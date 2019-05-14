RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На улице Грибоедова перекроют еще один участок дороги. Об этом сообщил
Проезд по участку этой улицы закрыт из-за капитального ремонта теплотрассы.
На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят.
Ранее подрядчик
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Сущий ад». Жители Песочни снова пожаловались на поток машин во дворе
|
cледующая новость →В Новомосковске нашли тело мужчины с ранением груди
Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».