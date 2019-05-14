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12:16, 14 мая 2019 1 000
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На улице Грибоедова перекроют еще один участок дороги

На улице Грибоедова перекроют еще один участок дороги

На улице Грибоедова перекроют еще один участок дороги. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Проезд по участку этой улицы закрыт из-за капитального ремонта теплотрассы.

  • С 13:00 15 мая до 24:00 19 июня от дома №59 до дома №11;
  • С 00:00 16 мая до 24:00 19 июня от дома №4 по площади 26 Бакинских Комиссаров до дома №4 по площади Свободы.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят.

Ранее подрядчик пояснил, что работы завершат в августе.


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